Sala soci Coop.Fi a Colle Val d'Elsa, l'inaugurazione

Appuntamento domani venerdì 14 dicembre alle 17 per il taglio del nastro della nuova sala soci della sezione di Colle di Val D’Elsa, al primo piano del COOP.fi in via Armando Diaz 31. Lo spazio, completamente rinnovato ed attrezzato per le proiezioni, sarà a disposizione delle attività della sezione e diventerà un punto di incontro per tutta la comunità dei soci Coop. Interverranno all’inaugurazione Luciano Rossetti, direttore organizzazione soci Unicoop Firenze e Gabriele Giomi, presidente sezione soci Colle di Val d’Elsa.

“Siamo orgogliosi oggi di tagliare il nastro della nuova sala soci Coop – afferma Gabriele Giomi – che rappresenta un luogo importante per la comunità di Colle di Val d’Elsa. Già dai prossimi giorni la sala soci, realizzata grazie ad un importante investimento della cooperativa, ospiterà le molteplici attività portate avanti dai volontari della sezione soci insieme con le associazioni e le realtà del territorio”.

Fonte: Ufficio stampa

