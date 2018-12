Sammontana dona anche per questo Natale la Giostra per grandi e piccini

Dicembre è il mese più bello dell’anno, l’atmosfera natalizia si respira in ogni angolo. Tutto è così magico da lasciare grandi e piccini senza parole, a partire dagli addobbi, le luci, i dolcetti, Babbo Natale e gli immancabili regali.

La città di Empoli, per celebrare al meglio le feste, ha deciso di portare avanti l’iniziativa “Natale 2018 a Empoli”, che regalerà ai suoi cittadini tante attività ed eventi per tutta la famiglia, oltre ad addobbi e installazioni luminose per il Natale più bello di sempre.

Sammontana ha deciso di aderire all’iniziativa della città e augurare buone feste a tutti i bambini tornando in piazza con la Giostra di Natale. L’azienda da sempre ha a cuore il suo territorio e la sua città, infatti, dal 15 al 30 dicembre presso Piazza Farinata degli Uberti, una magica giostra di cavalli sarà a disposizione dei più piccoli. Un evento gratuito ormai diventato simbolo della città nel periodo natalizio.

La Giostra di Natale di Sammontana sarà allestita a Empoli - Piazza Farinata degli Uberti - dal 15 al 30 Dicembre, di seguito gli orari: 15 – 16 – 22 – 23 – 25 – 26 – 29 - 30 Dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00; il 17- 18 – 19 – 20 – 21 - 24 – 27 – 28 dalle 16.00 alle 20.00. Accesso gratuito.

Un sereno e dolce Natale da Sammontana.

Fonte: Sammontana

Tutte le notizie di Empoli