Non sono servite le immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate intorno allo stadio Franchi di Firenze per identificare gli autori della scritta choc 'Heysel -39, Scirea brucia all'inferno', apparsa fuori dalla zona del prefiltraggio dello stadio prima del match Fiorentina-Juventus dell'1 dicembre scorso. Gli investigatori hanno però escluso che a scrivere la frase possa essere stato il tifo bianconero, così come circolava la notizia sui social.

