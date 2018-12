Scuola, open day all'Istituto Comprensivo di Santa Croce sull'Arno

In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull'Arno apre le porte al territorio per dare massima diffusione e trasparenza al proprio progetto educativo, didattico e formativo. I genitori degli alunni delle future classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado A.S. 2019 / 2020 sono invitati sabato 15 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al Plesso “Banti ” (Via Pisacane 15 – S. Croce sull’Arno). I genitori degli alunni delle future classi prime saranno accolti dai Docenti per visitare gli spazi, “esplorare” l’ambiente scolastico e dialogare con il personale docente per conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo: organizzazione interna, attività didattiche, progetti curricolari ed extracurricolari.

Fonte: Ufficio stampa

