Secondo lotto di piantumazioni, 93 nuovi alberi nei quartieri di Scandicci

Quindici nuovi platani nel parco Ilaria Alpi di Badia a Settimo, quattro platani e un tiglio nell'area verde di via Pestalozzi, quattro bagolari nel giardino di fronte alla scuola Gabbrielli a Vingone, altri due alberi della stessa specie in via Volpini a Le Bagnese e uno in via del Botteghino, due lecci (in via Pantin e in via Charta 77) e un tiglio in via La Comune di Parigi. Sono 26 in tutto i nuovi alberi per il secondo lotto di piantumazioni in città - in corso da lunedì 10 dicembre 2018 a cura del settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Scandicci – che sommati ai 63 alberi piantati tra marzo e maggio per il primo lotto, e ai quattro posizionati in via Neruda per la Festa dell'Albero, portano a 93 le nuove piante in tutti i quartieri di Scandicci nel 2018. A portare avanti il secondo lotto di piantumazioni del 2018 è la ditta L'arte del Giardino, con un importo di 8.626 euro comprendenti anche le quattro piante messe a dimora lo scorso 21 novembre per i bambini nati nel 2017, nel giardino dell'asilo Girandola di San Giusto (una quercia, un cipresso, un olivo e una lagerstroemia indica).

“C'è un impegno costante da parte del Comune nel piantare nei periodi ideali dell'anno nuovi alberi in tutti i quartieri cittadini – dice l'assessora all'Ambiente Barbara Lombardini – grazie al lavoro del settore Verde pubblico che studia e attua i piani di piantumazioni nei nostri parchi e nei nostri giardini, tenendo conto delle specie maggiormente idonee all'ambiente cittadino, alla biodiversità, e alla costante opera di sostituzione dei pini con esemplari più adatti alla presenza in città”.

I 63 nuovi alberi piantati a Scandicci la scorsa primavera tra i mesi di marzo e di maggio sono platani, cipressi, magnolie, ulivi, salici, bagolari, peri da fiore, lecci, querce, gelsi e un melo; in quella occasione, nell'ambito del primo lotto di piantumazioni, il Comune di Scandicci ha anche sistemato oltre duecento arbusti fioriti, piante robuste caratterizzate da un forte cromatismo stagionale.

