Trasporto eccezionale in Fipili, modifiche alla viabilità

Sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno per il transito di un convoglio eccezionale sono previste:

-la chiusura degli svincoli di Interporto Est e Livorno Centro in entrambe le direzioni;

-la chiusura degli svincoli di Interporto Ovest e Stagno in direzione Mare;

dalle ore 21.30 del 18/12/2018 alle ore 06.00 del 19/12/2018

dalle ore 21.30 del 20/12/2018 alle ore 06.00 del 21/12/2018

-la chiusura della carreggiata tra il km 78+300 e il km 79+550 in direzione Mare nel ramo di Livorno con la conseguente deviazione del traffico veicolare tramite by-pass sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Firenze;

dalle ore 17.00 del 18/12/2018 alle ore 07.00 del 19/12/2018 e dalle ore 17.00 del 20/12/2018 alle ore 07.00 del 21/12/2018;

-la chiusura della corsia di sorpasso dal km 71+500 al km 72+00 in direzione Mare con la conseguente deviazione del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare, dalle ore 17.00 del 18/12/2018 alle ore 04.00 del 19/12/2018 e dalle ore 17.00 del 20/12/2018 alle ore 04.00 del 21/12/2018.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

