Turismo, un convegno su esperienze regionali a confronto

‘Promozione delle destinazioni turistiche. Comparazione di esperienze regionali per valorizzare l'offerta turistica attraverso un'azione integrata e territoriale sulla qualità', questo il titolo e gli obiettivi del convegno organizzato dalla Regione che si terrà lunedì prossimo, 17 dicembre, a partire dalle ore 10 a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.

L'iniziativa giunge al termine del Master Interregionale di II livello ‘Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche', organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e studi internazionali dell'Università di Padova in collaborazione con le Università di Bologna e Firenze. Al Master, nell'anno 2017-2018, hanno partecipato 5 funzionari regionali, appositamente selezionati. L'obiettivo del Master era offrire un ambiente in grado di facilitare il confronto e lo scambio di idee ed esperienze professionali provenienti da ambiti regolativi e territoriali differenti. Ma anche formare i partecipanti a tecniche di progettazione e valutazione orientate alla produzione di valore pubblico e valutazione d'impatto sociale tramite un approccio multidisciplinare integrato, e a tecniche di cooperazione tra attori per la promozione dell'innovazione sostenibile, politiche di resilienza e politiche di miglioramento della trasparenza e della legalità.

"Sarà l'occasione – afferma l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – per capitalizzare l'ottimo lavoro svolto dai funzionari regionali che vi hanno partecipato e approfondire ulteriormente, con la partecipazione di altri esperti, lo scambio e la collaborazione fra regioni in materia di politiche regionali. Il cui successo, spesso, dipende proprio dalle modalità di applicazione, da ‘come fare' ciò che ci si prefigge. L'approccio scientifico con il quale si è voluto scandagliare il mondo delle politiche pubbliche, in un campo come quello turistico, aiuta quindi a definire contorni e aspetti di una materia che si muove e si evolve con molta velocità. Il confronto a livello di regioni è utile sia per una riflessione interna che per il prendere a prestito idee e buone pratiche".

Apriranno i lavori l'assessore Ciuoffo e la docente di analisi e valutazione delle politiche dell'Università di Padova, nonché direttore del Master, Maria Stella Righettini. Sul tema interverranno Venerio Brenaggi, dirigente del servizio turismo, commercio e sport Regione Emilia Romagna, Stefan Marchioro, responsabile progetti territoriali e governance del turismo Regione Veneto, Alessandro Tortelli, direttore scientifico Centro Studi Turistici e Stefano Landi, Presidente SL&A Turismo e Territorio.

