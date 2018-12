Viaggio tra gli edifici dismessi della Toscana: il libro degli architetti fiorentini

Sarà presentato domani, venerdì 14 dicembre, alla Palazzina Reale di piazza Stazione, sede dell'Ordine e della Fondazione Architetti Firenze, il libro di Giacomo Zaganelli “La mappa dell’abbandono”. L’appuntamento è alle ore 18: alla presentazione interverranno, insieme all’autore, la presidente della Fondazione Architetti Firenze Silvia Moretti e la consigliera Colomba Pecchioli.

“La mappa dell’abbandono” è la trascrizione in libro cartaceo dell’omonimo progetto/ricerca che l’artista e curatore Giacomo Zaganelli ha portato avanti in Toscana tra il 2010 e il 2018, per creare maggior consapevolezza nei confronti di un tema quanto mai più attuale: quello del patrimonio dismesso come risorsa. “Una ricerca – viene spiegato – che oltre alla mappatura dei luoghi dimenticati in Toscana, analizza la memoria storica, il consumo di suolo e le strategie di riuso”.

Il volume, edito da Centro Di, “traduce” il progetto digitale in libro cartaceo. Insieme al libro, sarà presentata anche la collana di cui questo volume è il primo titolo, e saranno illustrati alcuni degli immobili dismessi simulando un “viaggio” in Toscana.

Fonte: Ordine e Fondazione Architetti Firenze

