Cinque casi di scabbia in una scuola di Rifredi: genitori preoccupati

Casi di scabbia alla scuola dell’infanzia e primaria Don Minzoni di via Reginaldo Giuliani a Rifredi. Sarebbero 5 i casi registrati da novembre ad oggi. I genitori sono preoccupati e in molti chiedono di chiudere la scuola per fare la disinfestazione. Il dirigente scolastico ha rassicurato spiegando di stare applicando alla lettera le disposizioni dell'Asl e di aver espressamente chiesto se sia necessario affidare la disinfestazione ad una ditta, ricevendo però parere negativo.

Sull'argomento è intervenuto anche il vicepresidente del consiglio regionale di Forza Italia Marco Stella: "Protocolli di sanificazione ambientale da parte della Asl e misure di prevenzione anche presso i domicili degli studenti esposti, onde evitare il diffondersi dell'infestazione dell'acaro della scabbia".

"La scabbia si diffonde soprattutto negli ambienti di vita comunitaria dove ci sia scarsa igiene, come si legge sul sito del Ministero della Salute - ricorda Stella -. Che nelle scuole della Toscana l'igiene lasci a desiderare al punto da favorire simili infestazioni non ci pare accettabile. Bisogna che le aziende sanitarie effettuino ispezioni periodiche per scongiurare un simile stato di cose. A scuola ci vanno i nostri ragazzi, bambini o comunque in gran parte minori: le famiglie devono poter essere sicure di affidarli a luoghi in cui non siano in pericolo, né sotto il profilo sanitario né altro".

Stella, che ha presentato un'interrogazione, chiede alla Regione Toscana se sia "a conoscenza dei focolai di infestazione da Sarcoptes scabiei registrati presso l'istituto scolastico Don Minzoni di Firenze", "se la Asl abbia attivato adeguati protocolli di sanificazione ambientale, ed eventualmente quali, presso l'istituto in questione ma anche presso le famiglie dei ragazzi esposti a contagio per quanto riguarda i loro ambienti domestici" e "se sia stato predisposto un protocollo di prevenzione finalizzato ad evitare il diffondersi dell'infestazione e il verificarsi di altri focolai".

