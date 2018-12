Apericena di Natale con Opera SpathaCrux

Giovedì 20 Dicembre alle 19.30, presso il Ristorante Miravalle, in Piazzetta del Castello 3 a San Miniato, avrà luogo l’evento “Apericena di Natale”.

L’incontro, organizzato da Opera SpathaCrux Onlus e patrocinato dalla Diocesi di San Miniato, è diventato ormai una tradizione annuale ed offre l’occasione di passare una serata in armonia e scambiarsi gli auguri per il S. Natale, facendo del bene.

Non mancherà l'atmosfera Natalizia, sarà infatti organizzato un gioco per beneficenza con ricchi premi in palio.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Amici di Elia Onlus, che ha come obiettivo quello di sostenere e promuovere attività riabilitative e ricreative in favore della disabilità.

La quota di partecipazione sarà di 15 Euro.

L'OSC Onlus, presieduta dal Valerio Martinelli, è un'organizzazione non a scopo di lucro, riconosciuta dalla Chiesa, che promuove attività di carattere formativo, divulgativo e caritativo.

