Babbo Natale torna in Vespa per i bambini ricoverati a Pisa

Sabato 15 dicembre la "Rievocazione del Babbo Natale in Vespa". Negli anni '50 era uso e costume dei vespisti raccogliere e donare abiti, dolciumi e giocattoli ai bambini ospiti negli orfanatrofi della città partendo dalla sede storica del Vespa Club posta in Lungarno Galilei. Oggi, come ieri, vogliamo portare giocattoli e sorrisi ai bambini gravemente malati. Il programma prevede:

0re 09.30 concentramento e raccolta doni nella centralissima Piazza garibaldi;

ore 11.00 partenza del corteo

ore 12.00 consegna dei doni all'istituto Stella Maris da parte del Vespa club Pisa e Scuderia automobilistica Kinzica; consegna doni ad oncologia pediatrica da parte degli agenti della Polizia Municipale.

La manifestazione è organizzata dal Vespa Club Pisa 1949, Scuderia Automibilistica Kinzica, Ape Club d'Italia sezione di Pisa, Corpo Polizia Municipale di Pisa col contributo fattivo di Gianfaldani Giocattoli, Hobby Centro ed Associazione Elite 2000. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare.

