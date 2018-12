Barnini e militanti empolesi Pd al fianco di Maurizio Martina

Ieri sera sono state ufficializzate le candidature per la carica di segretario nazionale del PD. Noi sosterremo Maurizio Martina. Abbiamo apprezzato l’equilibrio che ha avuto nella gestione del partito in una fase complicata come quella dei mesi alle spalle. Una guida coraggiosa che ha riportato il PD in piazza a Roma dopo il 4 marzo, un rappresentate del PD che dopo il 4 marzo è andato in molti luoghi del paese, periferie di grandi città, realtà associative, luoghi di lavoro prendendo fischi e critiche, ma con la sincera volontà di ascoltare e capire. Una guida coraggiosa ma umile e in ascolto, come sintetizza lo slogan “fianco a fianco”.

Servirà un lavoro duro per tornare fianco a fianco di chi è rimasto indietro, di chi ha ritenuto il nostro lavoro al governo non sufficiente, di chi oggi vive ancora in una situazione di disagio e sofferenza. Servirà proseguire lo sforzo avviato da Martina per unire il Pd, cosa chiesta a gran voce dai militanti da mesi. Servirà dunque ascolto umile e volontà di unire.

Maurizio Martina ha rappresentato per noi questo approccio e ci sentiamo di condividerlo. Crediamo anche noi che il PD non debba sciogliersi ma riorganizzarsi, ripensarsi, aprirsi al mondo democratico, progressista, riformista che sta fuori. Un partito organizzato, che coinvolga e ascolti di più il territorio, che faccia formazione verso i propri giovani in modo strutturale e organico, che costruisca una squadra larga e competente, con il coinvolgimento della società civile, per costruire nuove politiche, pensare nuove riforme e nuove proposte dei progressisti italiani.

Vogliamo un partito che rimetta al centro il profilo europeista senza difendere questa Europa, ma rappresentando coloro che vogliono cambiarla senza distruggerla, che sia il punto di riferimento degli ambientalisti italiani e che risponda all’esigenza di maggiore giusta sociale.

Per riorganizzare il PD e renderlo più radicato nel paese, per aprirlo a nuove energie e per dargli un nuovo profilo, radicalmente riformista serve una figura coraggiosa ma umile, un segretario in grado di unire e tenere insieme, una persona competente e seria.

Per noi Maurizio Martina è questo.

Brenda Barnini

Alessio Mantellassi

Lorenzo Cei

Antonio Montesano

Alice Santaniello

Fabrizio Biuzzi

Fabio Barsottini

Ylenia Gambaccini

Francesca Pratesi

Duccio Poli

Andrea Cristalli

Clarissa Cerbioni

Roberto Bagnoli

Patrizio Liotta

Cristina Billeri

Luisa Gulina

Riccardo Sgherri

Roberto Cantini

Roberto Caporaso

Sabrina Scardigli

Luigi Bellucci

Bianca Lotti

Rolando Fontanelli

