Bilancio Toscana, 3,5 milioni per il ponte di Fibbiana. Finanziamenti per via Francigena e danni Costa Concordia

Sono quattro gli atti che disegnano nel suo insieme la manovra finanziaria di quest’anno: il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la legge di stabilità 2019, le disposizioni finanziarie del collegato alla legge di stabilità, la delibera di aggiornamento del Documento economico di economia e finanza regionale. Il ‘pacchetto bilancio’ è stato licenziato ieri mattina, giovedì 13 dicembre, con votazione a maggioranza, dalla commissione Affari istituzionali presieduta da Giacomo Bugliani (Pd).

Il bilancio di previsione finanziario 2019 prevede entrate per complessivi euro 3.307.828.052 che serviranno per coprire le uscite per i vari settori di intervento: servizi istituzionali 132.948.949; ordine pubblico 880.379; istruzione e diritto allo studio 82. 069.116; tutela e valorizzazione beni e attività culturali 37.385.115; politiche giovanili, sport e tempo libero 6.646.671; turismo 28.168.433; assetto del territorio ed edilizia abitativa 32.174.590; sviluppo sostenibile, tutela territorio e ambiente 146.252.877; trasporti e diritto alla mobilità 348.937.729; soccorso civile 13.897.729; diritti sociali, politiche sociali e famiglia 56.296.795; tutela della salute 1.688.356.034; sviluppo economico 144.689.258; politiche per il lavoro 129.353.669; agricoltura, politiche agroalimentari, pesca 22.570.770; energia e diversificazione fonti energetiche 17.112. 528; relazioni con autonomie locali e territoriali 20.340.798; relazioni internazionali 22.241,286.

Con la legge di stabilità per il 2019 si introducono alcuni elementi di razionalizzazione nella disciplina dell’imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, viene prorogata la sospensione dell'imposta regionale anche per l'anno 2019. A partire dal 2020 riprenderà l'applicazione dell'aliquota del 50 per cento del canone di concessione.

Sono due le linee seguite per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari: un programma di interventi con soggetti del Terzo settore (50.000 euro) e il progetto “Una spesa per tutti”, con sconti dedicati su beni di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica (150.000 euro).

Viene assicurata la copertura finanziaria della realizzazione del sistema tangenziale di Lucca con una rimodulazione dei finanziamenti sulle annualità 2020 per l’importo di 11 milioni e sul 2021 per 4 milioni.

Il contributo straordinario di 800.000 euro, in favore dei Comuni di Pisa e San Giuliano per la progettazione della viabilità nord di Pisa, tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello, viene concentrato interamente sull'annualità 2019.

Il contributo regionale all'Azienda Usl Toscana centro nell’ambito delle attività della Polizia municipale previste dal Piano straordinario per il lavoro sicuro nell'area pratese sarà pari quest’anno a 185.500 euro.

Per la manutenzione della Via Francigena è previsto un contributo di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 che sarà assegnato ai Comuni capofila delle aggregazioni territoriali.

Allo stanziamento triennale si aggiungono risorse di 120.000 euro anche per il 2021.

Per la realizzazione di specifici interventi contro la violenza di genere, la Giunta regionale potrà stanziare la somma complessiva di 605.000 euro per il 2019 e 205.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Si prevede nel 2019 un incremento della spesa di 1000 euro per l'estensione della progettazione della tratta di tramvia verso Bagno a Ripoli, che tiene conto della rimodulazione dei tempi e delle modalità di finanziamento relative alle progettazioni delle estensioni verso Sesto Fiorentino e verso Campi Bisenzio. La somma complessiva passa da 5000 a 6000 euro.

Verranno concessi finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile per un importo complessivo di 888.000 euro sul triennio 2019/2021, secondo la seguente articolazione per annualità: euro 174.000 per l’anno 2019; euro 214.000 per l’anno 2020; euro 500.000 per l’anno 2021. In sostanza si incrementa la spesa, sul quadriennio di riferimento 2018/2021 di euro 288.000.

Per la messa in sicurezza dei tratti coperti dei corsi d'acqua con la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento è previsto lo stanziamento di 530.000 euro nel 2019 e 1.000.000 per ciascuno dei due anni successivi.

Vengono fornite alcune indicazioni all’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti) per definire meglio i rapporti con Comuni, Province e Città Metropolitana di Firenze per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprietà degli enti locali e messe a disposizione gratuitamente.

Nelle disposizioni finanziarie contenute nel Collegato alla legge di stabilità 2019 si prevedono ulteriori interventi. Per garantire la completa realizzazione dell’impianto di dissalazione all’isola d’Elba nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, si prevede il cofinanziamento della Regione nell’arco del triennio 2019-2021 di euro 2.500.000. Nel quadro delle politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano, le imprese potranno contare su 400.000 euro nel 2019 e 320.000 nel 2020 per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita.

Ai Comuni sono destinati complessivi 20.000 euro nel 2019 e 70.000 euro nel 2020 per il finanziamento di progetti sperimentali per riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o in situazioni di particolare degrado.

Sempre ai Comuni sono rivolti 120.000 euro nel 2019, 240.000 euro nel 2020 e 120.000 euro nel 2021 per definire le mappe di pericolosità e rischio alluvioni, con la determinazione del battente.

Si ripropone un contributo economico annuale pari a 700,00 euro alle famiglie in difficoltà con un figlio minore disabile grave per un ulteriore triennio (2019-2021).

L'Autorità Portuale regionale può procedere nel 2019 all'inquadramento di personale, ricorrendo all'istituto della mobilità. Gli oneri previsti sono 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, sulla viabilità regionale è destinato il finanziamento di 712.000 euro per il 2019, 235.000 euro nel 2020, 310.000 nel 2021.

Per riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno, è previsto un contributo straordinario di 200.000 euro nel 2019.

Ai Comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale sono destinati 2.000.000 di euro nel 2019.

Anas riceverà dalla Regione nel 2021 un contributo straordinario di 3.500.000 euro per realizzare il ponte sull’Arno in località Fibbiana a Montelupo fiorentino.

Il Comune di Minucciano riceverà 70.000 euro nel 2019 per l'implementazione degli itinerari ciclopedonali del lago di Gramolazzo. Per le attività propedeutiche ed i primi interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario di collegamento tra il porto di Livorno e l'Interporto A. Vespucci, la Regione darà un contributo straordinario a Rfi di 3.200.000 euro nel 2019, mentre a favore degli interventi straordinari sul sistema viario di Pisa, sono previsti 4.000.000 euro nel 2021per realizzare lotti funzionali fra le località Madonna dell’Acqua a San Giuliano e l’ospedale Cisanello di Pisa. Un finanziamento di 100.000 euro sarà destinato al Comune di Viareggio nel 2019 per il progetto di fattibilità tecnico economica della nuova viabilità di collegamento dalla variante Aurelia verso il porto.

La somma di 300.000 euro, riconosciuta alla Regione Toscana a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, serviranno al Comune dell'Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio. Al finanziamento dei lavori di recupero e riqualificazione del complesso immobiliare della Fortezza da Basso sono destinate le entrate derivanti dalla alienazione di una quota del complesso immobiliare alla Camera di commercio. Si tratta di 3.000.000 nel 2019, 6.000.000 nel 2020 e 3.067.000 nel 2021.

Il Comune di Fivizzano avrà nel 2019 un contributo di 100.000 euro per un progetto pilota di rivitalizzazione dei centri minori, mentre il Comune di Volterra e la Comunità montana della Lunigiana riceveranno 140.000 euro nel 2019 per studi di fattibilità per progetti di paesaggio.

E’ prevista la spesa di 93.500 euro per garantire la continuità del servizio di vigilanza e di piena nel periodo di maggior frequenza degli allertamenti meteo per rischio idraulico ed idrogeologico. Per l’adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata si prevede lo stanziamento nel bilancio 2019 di un fondo di 200.000 euro per contributi straordinari agli enti locali interessati.

L’aggiornamento del Documento di economia e finanza ha fornito le indicazioni generali di tipo socio-economico all’interno delle quali sono maturate queste scelte.

