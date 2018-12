Cannabis UpDate, convegno al Cto di Careggi sulle novità per il medicinale

Sarà presentato sabato 15 dicembre al Convegno Cannabis UpDate, in programma dalle 9:00 nell’auditorium del CTO in largo Palagi a Firenze, il Centro di ricerca e innovazione in fitoterapia CERFIT, recentemente istituito a Careggi e diretto dal dottor Fabio Firenzuoli. Il Centro, che promuove l’evento formativo, è struttura di riferimento per la Fitoterapia della Regione Toscana ed è già impegnato attivamente nel controllo delle reazioni avverse ai prodotti naturali, in collaborazione con il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità.

“Tutti i fitoterapici, Cannabis compresa – spiega Firenzuoli – possono presentare un’attività farmacologica ed anche tossicologica, provocando reazioni avverse, più o meno gravi, oppure interazioni con i farmaci di sintesi, accrescendone o riducendone l’attività. Da qui la necessità di un evento formativo per promuovere una corretta informazione al personale sanitario, agli stessi pazienti, e all’opinione pubblica per un uso efficace, sicuro e appropriato di queste sostanze con effetti farmacologici”.

Sono oltre 500 i partecipanti all’evento di Careggi fra loro anche esperti di fitoterapia e medicina integrativa che faranno il punto della situazione sulla cannabis, oggi medicinale utile non solo per la cura del dolore, analizzando i vari aspetti di ordine sanitario oggetto di discussione in questi ultimi anni”.

Il CERFIT oltre all’attività clinica ed alla formazione, promuove ricerche, anche a livello internazionale, su piante medicinai, sul loro impiego a scopo preventivo e curativo, con particolare riferimento all’ innovazione biotecnologica (fitogenomica) e clinica. La nuova sede del Centro è a Ponte Nuovo, una zona verde ai confini dell’area ospedaliera di Careggi dove è in fase di allestimento uno Smart Garden, giardino laboratorio per lo studio delle piante medicinali, con vari percorsi didattici nel verde.

Fonte: Ufficio stampa AOU Careggi

