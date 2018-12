Cento anni per Giuseppe Villani, visita-regalo del sindaco Bagni

Questa mattina il sindaco Angela Bagni si è recata personalmente a portare gli auguri suoi e di tutta l’amministrazione comunale a Giuseppe Villani, che compie oggi cent’anni.

Il signor Villani ha sempre vissuto a Lastra a Signa e in particolare nella frazione di Malmantile dove ha lavorato nel settore delle calzature, una produzione molto diffusa nella zona.

Vedovo, con tre figli e sei nipoti, sposato nel 1948 con Franca, che dal 2010 non c’è più. Adesso vive da solo accanto alla casa di uno dei figli.

Il sindaco ha consegnato a Giuseppe Villani una targa dove si esprimono “le più vive felicitazioni e gli auguri più affettuosi da parte dell’amministrazione comunale per il raggiungimento del traguardo del secolo di vita”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa