I classe '90 di San Miniato si ritrovano a cena con la prof Taddei

I ragazzi classe 1990 che hanno frequentato la scuola media G. Rodari dell'istituto comprensivo F.Sacchetti di San Miniato, nella Sezione F, non si erano più visti dal 2003 fino allo scorso mercoledi 12/12/2018 quando si sono rincontrati. Tra di loro era presente anche la coordinatrice di classe di allora, la Professoressa Anna Taddei. L'entusiasmo e l'allegria non sono di certo mancati, né tanto meno le cose da dirsi, i ricordi e i momenti di commozione.

i ragazzi vogliono ringraziare con affetto la Professoressa Taddei per aver partecipato a questa reunion/amarcord.

Mattia, Chiara, Fabio, Valerio, Mirco, Marco, Lorenzo, Federico, Valentino, Arianna, Giulia, Ilaria, Francesca, Federica, Arcangelo, Camilla, Enrico, Marta.

