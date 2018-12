Concerto di Natale del CAM, in scena i protagonisti della scuola di musica

Dopo le voci emozionanti e coinvolgenti del Coro Gospel in programma martedì 18 dicembre, sempre al cinema La Perla, alle 21, il giorno dopo, mercoledì 19 dicembre, saliranno sul palco le varie orchestre e cori del Centro Attività Musicale di Empoli per un grande Concerto di Natale da regalare a tutti gli empolesi e non solo.

Da sempre uno dei maggiori punti di forza dell’azione didattica e formativa della scuola di musica del CAM è la musica d’insieme, il suonare insieme agli altri come stimolo per la crescita musicale ma anche sociale, l’orchestra come punto di aggregazione e socializzazione.

Al CAM si cresce suonando insieme, bambini e ragazzi sono accompagnati nel loro percorso da orchestre e gruppi musicali strutturati per fasce di età.

GLI INTERPRETI -

CAM Orchestra, dir. Sandro Tani.

Orchestra Bambini, dir. Elena Rocchini.

Junior Band, dir. Giuseppe Alberti.

Coro Adulti, dir. Margherita Tani ed Elisa Prosperi

Coro Patatrak, dir. Alessandra Caponi, Melania Minacci, Annamaria Parri, Elena Rocchini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

