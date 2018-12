Fascia tricolore per uno spot, FdI: "Uso illecito, lo conferma il Prefetto"

"L'uso della fascia tricolore da parte dell’assessore all’istruzione di Scandicci Diye Ndiaye (Pd), che ha posato in uno spot di Benetton, è stato fuorilegge. Ora a dirlo non è solo Donzelli ma anche il Prefetto di Firenze Laura Lega, negli accertamenti scaturiti dall'interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia. Avevamo ragione noi ad indignarci". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli commentando la lettera inviata dal Prefetto Laura Lega al sindaco di Scandicci Sandro Fallani. Una vicenda emersa in seguito alla denuncia di Donzelli sullo spot apparso su alcuni rotocalchi, che raffigurava l'assessore posare con la fascia tricolore.

Questo dimostra una volta di più l'uso spregiudicato delle istituzioni da parte della sinistra, che quando non ha argomenti accusa la destra di essere fascista: il sindaco si legga le leggi e pensi prima di tutto a rispettarle - aggiunge Donzelli - quelli del Pd non hanno alcun rispetto per i simboli istituzionali. Continuerò a indagare per chiedere chiarezza anche sui risvolti economici di questa vicenda - conclude - attendiamo dal Ministero una risposta e una presa di posizione netta".

