Geotermia e stop decreto rinnovabili, un successo per la Toscana

La Consigliera Regionale Alessandra Nardini (PD) sullo stop al Decreto rinnovabili, chiesto unanimemente dalla Conferenza delle Regioni, che interessa il territorio della Val di Cecina per la geotermia.

"Lo stop al decreto sulle rinnovabili, chiesto all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni, è un successo per la Toscana. Il Presidente Rossi aveva infatti chiesto a gran voce, da Larderello, di fermarsi rispetto alla prospettiva di cancellazione della geotermia dal decreto. Tale prospettiva condannerebbe vari comuni della Val di Cecina e della Toscana alla decrescita e allo spopolamento. Adesso Rossi dovrà incontrare il Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e sarà finalmente l'occasione per comprendere cosa questo Governo abbia in mente sullo sviluppo economico e produttivo di aree importanti della nostra regione e della nostra provincia. Speriamo anche di sentire finalmente parole chiare, ad oggi totalmente non pervenute, da parte degli esponenti locali della Lega Nord e del Movimento 5 stelle. La geotermia è una fonte di energia importante per tutto il Paese, sulla quale le nostre zone possono vantare professionalità e ricerche avanzate. Per queste ragioni credo, inoltre, che sia importante approvare quanto prima la legge regionale in materia il cui iter, pur con tutto il necessario ascolto e approfondimento, non deve per alcuna ragione subire rallentamenti".

Fonte: Ufficio Stampa

