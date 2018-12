Holidays 2018, a Empoli l'oriente con 'Made in China'

Sabato 15 dicembre, alle ore 16.00, presso la Rsa Chiarugi (Via Guido Monaco 23, Empoli), si terrà il terzo appuntamento della serie di eventi "Holidays 2018", organizzati per il mese di dicembre dalla Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli in collaborazione con l'associazione Photos Onlus.