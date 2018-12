Intervento del 118 e della polizia municipale per un frontale avvenuto in via di Collegonzi a Vinci, strada che porta all'omonima frazione. Un frontale tra due auto ha provocato diverse ferite ai conducenti e ai passeggeri. Uno di questi avrebbe colpito il vetro anteriore durante l'impatto. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Empoli e di Vinci, oltre a un'automedica.

