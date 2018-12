La polizia municipale trasloca: inaugurazione con altri uffici e servizi

Taglio del nastro per la nuova sede del Comune di San Gimignano a Fugnano. Sabato 15 dicembre alle ore 12 sarà inaugurato il nuovo edificio che ospiterà gli uffici e il Comando della Polizia Municipale, la sala di coordinamento di Protezione Civile, il servizio manutenzioni e quello informatico dell’amministrazione comunale. Nell’occasione sarà inaugurato anche un nuovo mezzo di servizio della Polizia Municipale, particolarmente dotato per gli interventi in aree impervie. L’apertura di questa nuova sede rappresenta una più funzionale opportunità per i cittadini e per gli operatori comunali, ed una collocazione che, nel prossimo futuro, si confermerà di particolare gradimento, soprattutto quando sarà definitivamente in esercizio la Circonvallazione. All’inaugurazione, oltre al sindaco Giacomo Bassi e alla Giunta e ai rappresentanti del Consiglio comunale, interverranno il Prefetto di Siena Armando Gradone e l’assessore della Regione Toscana Vittorio Bugli. La cerimonia sarà aperta dalle note della Filarmonica “Puccini” di San Gimignano e si concluderà con un buffet augurale, gentilmente offerto da CirFood.

Fonte: Comune di San Gimignano

