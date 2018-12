Limite 50 Km/h via sanminiatese, FI Fucecchio: "Sicurezza o cassa?"

Premesso che come forza politica e come gruppo consiliare siamo da sempre per il rispetto delle regole, delle leggi e per la sicurezza in senso generala, tra questa anche quella stradale; in questi giorni, visto i vari casi denunciati sui social di ripetute multe elevate in località San Pierino dall'autovelox posto su via Sanminiatese; multe spesso elevate a velocità di poche unità superiori ai 50 km orari; ci siamo interrogati sull'opportunità di tale limite così basso in detto tratto di strada.

L'art. 142 del c.d.s., prevede infatti al c. 1 che “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i …...90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali ...”; e al c. 2 “ Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici..... “

Considerato che la strada Sanminiatese, è una strada extraurbana, per cui il limite massimo di velocità è di 90 km/h, detto questo, ai fini della sicurezza stradale, in tale tratto di strada, privo di incroci a raso (salvo un paio di immissioni in area privata), la cui carreggiata è stata recentemente asfalta, quindi priva di pericoli quali buche, crepe ecc, e con carreggiata di dimensioni idonea al transito di mezzi pesanti ( non si riscontrano divieti in tal senso), il limite fissato a 50 km/h, ci sembra eccessivamente basso, non tanto mirato alla sicurezza stradale, ma più mirato a fare cassa con i proventi delle multe.

Per questo ci siamo attivati, chiedendo alla polizia unionale un report delle multe elevate dal giorno dell'attivazione ai primi di novembre, con indicazione di quante elevate sotto i 60 km/h, e facendo una mozione verso l'amministrazione comunale, affinché intervenga presso la città metropolitana per aumentare l'attuale limite almeno a 60 km/h, in analogia ad altre strade extraurbane del comune di Fucecchio, spesso in condizioni di sicurezza peggiori di quella in questione.

Crediamo che la sicurezza stradale sia necessaria, ma non a discapito del portafoglio dei cittadini.

Fonte: Forza Italia Fucecchio

