Mercatino di Santa Croce, la migliore bancarella è di una ungherese

Vuoi vivere l’atmosfera del Natale? Corri in piazza Santa Croce, a Firenze, dove verrai accolto anche da Chalet in legno e dal tipico villaggio natalizio, arricchito da decorazioni e illuminazioni sulle bancarelle di una cinquantina di espositori. Un interessante percorso fra oggetti per il presepe e addobbi natalizi, idee-regalo e tentazioni gastronomiche, per un viaggio nel gusto e nelle tradizioni a tutto tondo. Ai bambini viene dedicata la Casa di Babbo Natale, con tanto di ufficio postale per le letterine. In questo contesto, non è mancato neppure il premio al banco meglio allestito, che è andato all’ungherese Agnes Bilik. A congratularsi con la vincitrice anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

