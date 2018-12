Monitoraggio e valutazione, questionario online a Capraia e Limite

Sarà disponibile da oggi, sul sito del Comune, un questionario di valutazione riservato a cittadini e utenti dei servizi comunali e di quelli, come i servizi sociali e la polizia municipale, delegati all’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-Valdelsa. Servirà per misurare e monitorare i servizi offerti dall’ente nella propria attività e ricavare informazioni utili per migliorare la performance.

Per rispondere, basterà collegarsi al sito web del Comune di Capraia e Limite e cliccare sull’apposito link. http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/%20http:/159.213.118.225:81/formtools/modules/form_builder/published/customer_satisfaction.php

“E’ importante questa iniziativa, poiché chiama in causa direttamente i cittadini e dà loro l’opportunità di valutare l’efficienza dei servizi comunali. Grazie alle loro indicazioni, sarà eventualmente possibile riorganizzare e migliorare l’attività complessiva e quella dei singoli uffici”, commenta il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

