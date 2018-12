Morì cadendo dal balcone, condannati a 6 anni i due giovani imputati

Al processo per la morte di Martina Rossi, studentessa genovese precipitata dal balcone della camera di un hotel di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, sono stati condannati a 6 anni ciascuno i due giovani imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, oggi 26enni. La pena è divisa in tre anni per tentata violenza e tre per morte in conseguenza di altro reato. Accolta dunque la versione proposta dall'accusa di una fuga della ragazza da un tentativo di violenza, fuga terminata con la tragica scomparsa.

