Con l’ingresso nel mese di Dicembre, Santa Maria a Monte inizierà a pregustare il clima natalizio grazie all’iniziativa Natale in Borgo, organizzata dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Santa Maria a Monte.

In programma Domenica 16 Dicembre a partire dalle ore 11, sarà una manifestazione che porterà il sapore del Natale nelle strade e nei vicoli del centro storico medievale, attraverso la presenza di mercatini con articoli natalizi, bancarelle dell'artigianato e prodotti tipici.

I negozi del borgo saranno tutti aperti e tirati a festa: in Piazza della Vittoria sarà possibile gustare prelibate cioccolate calde, con musiche e canti natalizi; in Piazza Santi Politi sarà presente il padellino della Patata Fritta, con bomboloni caldi e pizza al taglio, mentre in Piazza Marconi dj set presenterà musica da lui selezionata. Oltre ad animatori e pagliacci itineranti, interverranno Babbi Natale che, in compagnia di bizzarre quanto originali Mamme Natale, faranno giocare e svagare i più piccoli.

In mattinata divertimento assicurato con il passaggio nel centro storico dei Babbi Natale sulle mitiche vespe d’epoca, mentre altri appuntamenti da non perdere saranno quelli con l’Albero della Cuccagna e con la Gara delle Torte.

Nel pomeriggio saranno aperte tutte le strutture museali, con possibilità di visita gratuita. In più tour guidati, a cura dell’associazione Eumazio, partiranno dalla biblioteca alla scoperta de La città sotterranea, fatta di tunnel, gallerie, cisterne, anfratti che caratterizzano il borgo medievale.

Sempre in biblioteca, a partire dalle 17.30, Daniela Pasqualetti presenterà il suo ultimo romanzo Perfect days, intervistata da Maurizio Ballini dell’Ass. VS Versus. La partecipazione è libera e gratuita.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte