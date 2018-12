Nardini: "Dalla Regione finanziamenti per tre associazioni di comuni dell'area pisana"

Fondi per l'associazione dei comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno sono previsti per il prossimo anno, la consigliera Alessandra Nardini: "Dalla Regione Toscana finanziate tre associazioni di comuni del territorio pisano con i finanziamenti della pianificazione urbanistica intercomunale, così distribuiti: per il 2018 60mila euro all'Associazione tra i Comuni di Guardistallo e Montecatini Val di Cecina e 60mila per quella dei Comuni di Pomarance e Monteverdi Marittimo. Per il 2019: finanziamento dell'Associazione dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno sulla base della richiesta di 60mila euro di contributi. Avanti con la Toscana dei territori, capace di incentivare la collaborazione e la sinergia tra gli enti locali. La legge 65 del 2014 sul governo del territorio stimola infatti la collaborazione tra comuni e promuove un'idea di territorio non frammentata, così da favorire uno sviluppo che vada oltre il confine dei singoli comuni e renda l'area stessa più competitiva".