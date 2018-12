Natale a Montaione in musica con il Maggio Metropolitano

Alla partenza il programma del Natale Montaionese 2018. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montaione in collaborazione con le associazioni locali, con le quali l’Amministrazione Comunale ha avviato ormai da tempo un rapporto di cooperazione per l’organizzazione delle manifestazioni culturali. Determinante è, infatti, l’apporto di tali soggetti per la valorizzazione delle risorse locali e per l’animazione delle strade e delle piazze, con mercatini, concerti, rappresentazioni teatrali iniziative per bambini.

Tra le iniziative ormai consolidate sono da ricordare: i Presepi nel Borgo in Loc. Iano, giunti ormai alla XII edizione, il Concerto di Natale della Filarmonica G. Donizetti, le iniziative a cura della Misericordia e Avis per la vigilia di Natale e la Befana in Piazza a cura dell’Auser in collaborazione con il Gruppo Scout, SPI-CGIL e l’Associazione Per fare l’Albero.

Di particolare rilievo quest’anno l’evento:

“THE ROSSINI GAME – Giocando con Gioachino”

Spettacolo per bambini dai 6 agli 11 anni

SABATO 15 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 17.00 presso il TEATRO “S.AMMIRATO”

Piazza Gramsci - Montaione

Ingresso gratuito

Lo spettacolo è inserito nella manifestazione IL MAGGIO METROPOLITANO 2018 che vede il Comune di Montaione fra i collaboratori al progetto, che la Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino ha presentato alla Città Metropolitana di Firenze. Lo spettacolo parla della vita di uno dei più grandi compositori della storia raccontata attraverso la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi del periodo, i personaggi che amarono e venerarono il grande musicista, oppure lo detestarono. Attori, cantanti, musica dal vivo, storie di vita e storie di opere. Un intreccio nel quale il pubblico grande e piccolo viene coinvolto “dal vivo” come se il grande Rossini fosse ancora fra noi a dilettarci con la sua enorme personalità e la sua frenetica mente musicale. un ritratto originale e appassionato, ma anche sofferto di un musicista che ci ha lasciato alcune delle più belle opere di tutti i tempi. .

Fonte: Comune di Montaione

