Nuova luce per le antiche porte e la cinta muraria di Firenze

Nuova illuminazione per tutte le antiche porte di Firenze e per l’antica cinta muraria: l’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento da parte di Intesa Sanpaolo tramite Art Bonus. E’ stato il sindaco Dario Nardella, oggi pomeriggio, insieme al Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo Luca Severini,ad ‘accendere’ Porta San Frediano e a dare il via ufficiale a tutte le altre accensioni.

E’ stata scelta simbolicamente Porta San Frediano perché è l’ultima delle antiche porte fiorentine ad essere stata interessata da un intervento di restauro.

L’intervento di illuminazione è stato realizzato dal Comune di Firenze con la direzione tecnica di Silfi e della direzione Nuove infrastrutture del Comune, e si inserisce nel Piano di valorizzazione unitario della cinta muraria e porte curato dalla Direzione servizi Tecnici del Comune.

Assieme a Porta San Frediano si accendono anche le altre porte e torri: da oggi saranno illuminate anche Torre di San Niccolò, Porta al Prato, Porta Romana, Porta San Gallo (Piazza della Libertà) mentre è in corso il restauro di Porta alla Croce (Piazza Beccaria).

Per tutte le torri è stato previsto un sistema di fari led RGBW, che permettono di illuminare le porte di una luce bianca calda e, grazie a una regia gestibile da remoto, attivare un’illuminazione colorata per eventi, festività o ricorrenze particolari. L’utilizzo di sorgenti led permette di risparmiare oltre il 60% in termini energetici rispetto alle precedenti tecnologie.

Le Porte saranno rivestite di luce colorata per tutta la durata del Festival F-Light, fino al 6 gennaio 2019, e successivamente continuerà la nuova illuminazione ‘normale’ in modo permanente.

Tutti i luoghi coinvolti dal festival su www.flightfirenze.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze