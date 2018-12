Nuove dal mondo Abc, le gare in programma. La U20 difende la vetta

Domenica Abc Solettificio Manetti attesa a Livorno dal Don Bosco.

Nella terz’ultima giornata di andata del campionato di serie C Gold l’Abc Solettificio Manetti sarà attesa domenica al PalaMacchia di Livorno dalla Pallacanestro Don Bosco.

Dopo la doppia vittoria nel giro di quattro giorni ai danni di Montale e Liburnia, doppietta che ha immediatamente risollevato i gialloblu dalla sconfitta nel big match contro il Pino, adesso la truppa di coach Paolo Betti andrà alla ricerca del terzo acuto consecutivo su un campo sempre ostico, ma che Delli Carri e compagni dovranno espugnare per mantenersi in solitaria all’inseguimento dei fiorentini.

Dal canto suo, però, ci sarà da aspettarsi un Don Bosco fermamente determinato a rendere la vita dura ai gialloblu ed intenzionato a riscattare, davanti al proprio pubblico, la cocente sconfitta subita sette giorni fa in quel di Agliana.

Palla a due ore 18, arbitri Corso di Pisa, Venturini di Capannori.

Tutte in campo al PalaBetti le prime squadre targate Gialloblu e Basket Castelfiorentino.

Sarà un weekend casalingo quello delle formazioni di Serie D, Prima Divisione e Promozione Femminile.

Prime a scendere in campo saranno proprio le ragazze del Basket Castelfiorentino che questa sera alle ore 20.30 riceveranno il Team 87 Pistoia per la penultima giornata di andata del campionato di Promozione (arbitro Giannini di Empoli). Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Synergy le gialloblu di Lorenzo Volterrani andranno dunque in cerca del riscatto immediato per riprendere la corsa e mantenersi in scia con le prime della classe.

Domani, invece, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino con i ragazzi di Francesco Ferazzi impegnati nella tredicesima giornata del campionato di serie D in cui alle ore 21 ospiteranno Calenzano (arbitri Zini di Pistoia, Putaggio di Vinci). I gialloblu, dopo la buona prestazione di sette giorni fa a Sesto Fiorentino, cercheranno conferme tra le mura amiche per provare a conquistare l’attesissimo primo acuto stagionale.

Infine, lunedì, sarà la volta dei ragazzi del Basket Castelfiorentino che alle ore 21.30 saranno impegnati nel derby casalingo contro l’Empoli Basketball valevole per la settima giornata del campionato di Prima Divisione (arbitro Melai di Santa Maria a Monte). La formazione di Antonello Miranceli, contro il fanalino di coda del girone, cercherà dunque di proseguire l’inseguimento alla capolista Laurenziana in una corsa che ad oggi la vede al secondo posto in solitaria.

L’U20 Elite espugna Terranuova 72-82 e difende la vetta.

Prosegue la corsa dell’Under 20 Elite che nella penultima giornata del girone di andata espugna il parquet di Terranuova Bracciolini per 72-82 difendendo nuovamente il primo posto in classifica.

I ragazzi di Francesco Ferazzi e Duccio Corbinelli, pur privi dei titolari in C Gold, vanno dunque a prendersi due punti davvero importantissimi facendosi autori di una prestazione positiva sia dal punto di vista tecnico sia dell’atteggiamento in campo, portando a casa una vittoria frutto dello sbattimento dell’intero collettivo come dimostrano i cinque uomini in doppia cifra (Ticciati, Calamassi, Lazzeri, Turini, Sollazzi) con un Sollazzi, ci giungono voci da Terranuova, letteralmente on fire dall’arco.

Partita combattuta per tre quarti, poi la fuga castellana. Al via sono i padroni di casa che cercano di allungare chiudendo la prima frazione sul +6 (22-16), ma i gialloblu rispondono immediatamente nel secondo quarto andando al riposo lungo sul -1 (42-41). Al rientro la gara si mantiene sui binari dell’equilibrio, con Terranuova che continua a guidare al 30′ ma con la truppa castellana sempre in scia (63-57). Quando parte la frazione finale, però, ecco la svolta: i gialloblu prendono in mano il controllo, stringono le maglie difensive e scappano. Un break di 9-25 diventa letale per i locali e sulla sirena lampeggia il 72-82 che vale (ancora) la vetta.

TERRANUOVA BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 72-82

Parziali: 22-16, 20-25, 21-16, 9-25

Tabellino: Ticciati 20, Turini 14, Lazzeri 12, Meoni 3, Calamassi 17, Sollazzi 11, Castellacci 2, Cicilano, Ciampolini 3. All. Ferazzi. Ass. Corbinelli.

