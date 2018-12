Vigili del fuoco nel Giro di Empoli per un principio d'incendio partito all'interno di una casa di via Lavagnini. I pompieri del Terrafino sono giunti sul posto in serata. Allertati anche i sanitari collegati al 118 anche se, secondo quanto appreso, non ci sarebbero persone coinvolte nel fatto. Non ancora note le cause che hanno portato allo scatenarsi dell'incendio.

Tutte le notizie di Empoli