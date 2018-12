Proseguono le riasfaltature delle strade cittadine, al via lavori in via Marche

L'Ufficio manutenzioni del Comune informa che da martedì 18 dicembre fino a sabato 22 verranno eseguite le opere di asfaltatura di via Marche. Ieri è stata conclusa la parte relativa alla porzione di Corso Roma con la realizzazione della segnaletica orizzontale che ha completato l'intervento.

Per quanto riguarda via Vecchia Maona gli operai dopo la fresatura hanno effettuato questa mattina la riasfaltatura.

Anche Via Cilea è stata completata, dopo il rifacimento dei marciapiedi iniziato nelle scorse settimane: sono arrivate le nuove piantumazioni che vanno ad abbellire la strada (specie Lagerstroemia).

Degno di nota anche il restyling del Mercatino del Grocco con una serie di statue in marmo-cemento, ispirate al tema dell'acqua, che rendono il percorso più accattivante per i turisti e per i cittadini in questo intenso periodo dell'anno: novità richieste dai commercianti e accolte favorevolmente dagli assessori competenti che hanno "tradotto" le proposte in modo deciso per iniziare a ridare slancio all'intera area anche grazie alla riapertura della Salute.

Per la prossima settimana sono previsti i lavori di rifacimento anche di tutti i marciapiedi di via Milazzo. Un ringraziamento in questo senso va all'ufficio di Antonietta Di Matteo per la importante serie di lavori messi in atto.