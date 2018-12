Servono coperte per i senzatetto accolti dal progetto empolese 'Emergenza Freddo'

La Misericordia si rivolge ai cittadini per assicurare il miglior servizio possibile alle persone che dormono alla ex scuola delle Casenuove nell'ambito del progetto 'emergenza freddo' curato in collaborazione con l'amministrazione comunale. C'è infatti bisogno di qualunque tipo di coperta (di lana, in pile, trapuntate, piccole o grandi che siano) da poter poi dare a coloro che usufruiscono del servizio. Chi ne avesse disponibili (anche usate) può portarle direttamente alla sede della Misericordia al n° 32 di via Cavour. Può sembrare una cosa banale, ma donare una semplice coperta ha un grande valore perchè significa proteggere, accogliere, confortare, scaldare. Intanto ogni sera una squadra di volontari continua a girare per la città cercando persone senza un tetto sotto al quale dormire. A questo proposito si ricorda che, chi vedesse queste persone fuori, può contattare la sede della Misericordia al n° 0571 7255 e fare la relativa segnalazione. Grazie per quello che ognuno potrà fare.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa

