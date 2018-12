Stalking, una donna si rifugia in un bar e fa arrestare l'ex

Un 48enne romeno è stato arrestato per violenza privata ed atti persecutori a Firenze, in via Torcicoda. L'uomo, in evidente stato di alterazione per abuso di bevande alcoliche, pedinava la sua ex fidanzata per minacciarla ed aggredirla affinché ritirasse una denuncia presentata proprio nei suoi confronti nell'aprile scorso. La donna lo aveva denunciato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Le violenze sarebbero state commesse dal settembre 2016 al marzo 2018 durante la loro relazione. La donna si è accorta dell'uomo ed è riuscita a rifugiarsi in un bar e a contattare i carabinieri che lo hanno bloccato. L'arrestato è stato ristretto presso la casa circondariale di Sollicciano.

