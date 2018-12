Transenne abbandonate, Stella (FI) risponde alla Giunta di Firenze

"È curioso e davvero singolare che, su dieci assessori e un sindaco, nessuno di loro metta la faccia nel comunicato che Palazzo Vecchio ha fatto arrivare al quotidiano 'La Nazione', per replicare al sottoscritto, che il giorno prima era uscito su quel giornale, in un servizio che riportava le cifre relative al costo delle transenne abbandonate in città". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "L'Amministrazione, per bocca di un anonimo estensore - aggiunge Stella - ci fa sapere che sono state rimosse 190 transenne. A parte il fatto che ce ne sono ancora centinaia in giro per la città, abbandonate da mesi o anche anni, in molti casi. Ma il punto è uno, in particolare: sono transenne e segnali stradali lasciati lì da chi era pagato anche per rimuoverli, una volta terminati i lavori. Così Palazzo Vecchio spende due volte il denaro dei fiorentini".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

