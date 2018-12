Unifi, al Campus di Sesto il laboratorio di genomica avanzata

Martedì 18 dicembre alle ore 12 al polo scientifico di Sesto Fiorentino, presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze (via Madonna del Piano, 6), si svolgerà l’inaugurazione del Laboratorio di Genomica Avanzata.

La struttura di ricerca - realizzata grazie ai fondi ottenuti da Biologia come Dipartimento di eccellenza riconosciuto dal MIUR – si presenta come unica a livello nazionale per l’avanguardia delle strumentazioni, dedicate al sequenziamento di genomi umani, animali e vegetali.

Il laboratorio sarà illustrato dal direttore del Dipartimento di Biologia David Caramelli, alla presenza del prorettore vicario dell’Ateneo fiorentino Vittoria Perrone Compagni.

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Stampa

