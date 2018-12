Use Gross, la ripartenza vincente passa anche da Pavia

Se di questi tempi c'è un cliente scomodo da affrontare questo è proprio la Winterass Omnia Basket Pavia, squadra che domenica alle 18 aspetta l'Use Computer Gross al Pala Ravizza. Dopo un avvio stentato, infatti, la compagine di coach Baldiraghi si trova ora a 10 punti in classifica e, soprattutto, nelle ultime cinque gare ha portato a casa quattro vittorie. In settimana, poi, ha anche aggiunto al roster Marco Torgano (ex Omegna che aveva iniziato la stagione a Biella in A2) e quindi coach Giovanni Battista Bassi non nasconde che per la sua squadra, in un momento delicato, sia una sfida molto impegnativa. . Sul campo lombardo, insomma, il tecnico aspetta dai suoi risposte ben precise dopo la brutta sconfitta di sabato scorso e, da questo punto di vista, un avversario di valore come Pavia costituisce senza dubbio un test importante e veritiero.

La trasferta, che i biancorossi hanno affrontato diverse volte negli ultimi anni, non è facile neppure da un punto di vista ambientale dal momento che Pavia è squadra che gioca al Pala Ravizza, impianto da 4mila posti, con un pubblico numeroso e partecipe. La tradizione cestistica della città, infatti, affonda le sue radici nel passato. Nata nel 1935, ha conosciuto alterne vicende e, negli anni duemila, ha vinto una Coppa Italia Lnp giocando a lungo in Legadue. Ha poi vissuto grossi problemi societari e quest'anno, dopo un inizio molto difficile, si è ora ripresa. In cabina di regia ha Fabio Di Bella che, oltre ad essere pavese, vanta 48 presenze in Nazionale.

Per portare a casa la vittoria, servirà sicuramente un'Use Computer Gross ben diversa da quella di una settimana fa.

Fonte: Use Basket Empoli

