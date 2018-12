Use Rosa, è già scontro salvezza contro Vigarano

E' vero che la formula consente di non poter dire niente fino a fine stagione, è vero che la strada è ancora lunga, è vero che le occasioni non mancheranno ma, al di là di tutto questo, è indubbio che la gara di domenica alle 18 al Pala Sammontana fra Use Scotti Rosa e Meccanica Nova Vigarano è una di quelle da provare in ogni modo a portare a casa. In merito coach Cioni ha le idee precise: "Voglio risposte precise dalla squadra - attacca - tutte le ragazze devono essere pronte e cariche sin dal primo secondo della partita, devono farmi vedere che con Torino è stata solo una partita sbagliata e niente più. Per noi si tratta di una di quelle gare che sono alla nostra portata e quindi voglio vedere passi in avanti ed un atteggiamento diverso rispetto alla partita persa con Torino in casa".

Vigarano Mainarda è un comune italiano di poco meno di 8mila abitanti che si trova in provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna. Società giovane (è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro dal 01 Luglio 2008), la Pallacanestro Vigarano ha conosciuto come l'Use Rosa un boom negli ultimi anni quando ha vinto due Coppe Italia di A3 (2010 e 2013) arrivando nella massima categoria nel 2013/2014 e salvandosi poi sempre con ottavi di di finale playoff nel 2016 ed addirittura quarti nel 2017 (nel 2011/2012 aveva deciso di rinunciare alla promozione in A1 dopo averla conquistata).

Da tre stagioni è allenata da coach Andreoli ed ha come stella l'americana Rena Feyonda Fitzgerald, dalle cui mani passa buona parte del gioco d'attacco, e con lei anche la slovacca Michaela Rakova, pivot della squadra che ama anche tirare da fuori. Ma, oltre alle straniere, del roster fanno parte tre fra le giovani più interessanti d'Italia, le campionesse europee Under 16 Caterina Gilli, Giulia Natali e Silvia Nativi, mentre anche nella nazionale Under 15 ci sono altrettante giocatrici di Vigarano.

Risultati non arrivati per caso visto che, dall'anno sportivo 2013/14, è nata la Basket Academy Mirabello, impegnata appunto con i giovani e che, anche dal punto di vista sportivo, vanta risultati molto importanti. Al momento la squadra ha 4 punti e, domenica scorsa, ha perso in casa con Broni. Sulla carta una squadra alla portate della biancorosse ed è per questo che la sfida è molto attesa in casa Scotti.

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket