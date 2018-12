Visite straordinarie ai tesori artistici di Santa Maria Nuova

La Crocifissione di Andrea del Castagno, il grande affresco con la “Consacrazione della Chiesa di Sant’Egidio" di Bicci di Lorenzo, la splendida Madonna “fondo oro” di Niccolò di Tommaso e la Madonna in terracotta invetriata, opera di Andrea della Robbia, “simbolo” dell’Ospedale di Santa Maria Nuova.

Sono alcuni dei tesori che potranno essere ammirati domani, sabato 15 dicembre quando tornerà l’appuntamento di Natale della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con l’apertura straordinaria delle “sale private” della direzione, del “Salone Martino V“ e del Matroneo della Chiesa di Sant’Egidio, suggestivo affaccio dall’alto, utilizzato dalle Oblate per assistere alle funzioni religiose in Chiesa, senza essere viste.

La giornata di “porte aperte” si svolgerà con turni di visita organizzati da guide, gentilmente messe a disposizione da Exclusive Connection dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

L'Ospedale, nell'ambito di "Musica in Ospedale nella Città Metropolitana", ospiterà alle ore 15.30, presso il Salone Martino V, un concerto dell'Agimus Firenze con musiche di Hindemith, Casella e Beethoven eseguite dalla YOYO ensemble.

L’iniziativa sostiene la Fondazione nella sua attività di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico dell’azienda sanitaria. La Fondazione è impegnata a raccogliere fondi per valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio storico artistico dell’Ospedale e questo appuntamento aiuta a sostenere il difficile lavoro di restauro e ripristino di opere e ambienti di valore di questo ospedale davvero speciale. L’esistenza di un percorso museale visitabile all’interno di un ospedale ancora in funzione rendono Santa Maria Nuova un esempio unico al mondo.

Per partecipare alla serata non è necessaria la prenotazione ed è richiesta una donazione libera. Per informazioni: 055 6938374 / 055 6938688 – info@fondazionesantamarianuova.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze