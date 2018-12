Vorreiprendereiltreno ottiene 7mila euro in donazione da un'azienda empolese

Nasce una nuova collaborazione per la Onlus “Vorreiprendereiltreno” che da anni si occupa di fare sensibilizzazione per tematiche riguardanti la disabilità, realizzando progetti di abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

L’azienda empolese “L’ELETTRICA spa”, infatti, Giovedì scorso ha consegnato un’importante donazione pari a 7.000 euro. Andrea Criachi, il più giovane della famiglia Criachi, proprietaria de “L’ELETTRICA spa”, ha commentato: “Io, la mia famiglia e credo di parlare per tutta L'ELETTRICA, siamo davvero felici di quest'incontro. Finalmente abbiamo colto l'opportunità di esser parte attiva dell'impegno che da anni caratterizza Iacopo. Essere azienda oggi significa non solo sviluppare business piuttosto anche una cultura d'impresa in cui tutti, uomini e donne, si riconoscono nella volontà di migliorare, accrescere la vita della comunità, di ogni singolo.

Quindi, grazie a Iacopo e a Vorreiprendereiltreno per l'occasione che ci ha dato ora e in futuro."

Con la somma ricevuta l’associazione riuscirà a finanziare, per tutto il 2019, lo sportello di ascolto psicologico per famiglie e ragazzi con disabilità che si svolge una volta a settimana in sede della Onlus (al circolo Arci “Rossetti” di Cerreto Guidi) e, dal prossimo anno, anche online, grazie a video-collegamento Skype, per permettere a tutti coloro che manifestano un qualunque disagio di avere un supporto qualificato anche a distanza.

