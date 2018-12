Abusivi di Natale, sequestrati 290 articoli a Pisa

La Polizia Municipale è impegnata in una serie di attività di controllo al fine di garantire il massimo della sicurezza per le festività natalizie.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli alle attività commerciali che hanno portato al sequestro di merce contraffatta che sarebbe stata immessa sul mercato proprio nel periodo natalizio. Si tratta nel dettaglio di circa 290 articoli privi del marchio CE. Ai gestori è stata comminata una sanzione di € 3.000.

Inoltre, nell’area sud della Città, sono state complessivamente accertate 11 violazioni al Codice della Strada, compresi tre sequestri amministrativi, tre mancate coperture assicurative ed infine sette veicoli senza revisione. Nel corso dei controlli, un conducente di un motociclo risultava sprovvisto di patente di guida poiché revocata nel 2001. In questo caso si procedeva al fermo e al sequestro del mezzo in quanto privo di assicurazione e non sottoposto alla prescritta revisione.

Esprime soddisfazione l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno: “Il ‘Decreto Sicurezza’ voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha giustamente inasprito le sanzioni per chi si trova a circolare con veicolo già sottoposto a fermo o sequestro amministrativo con revoca della patente di guida della persona nominata custode del mezzo. Anche in questa direzione prosegue senza sosta la nostra attività di contrasto alla microcriminalità; la presenza della Polizia Municipale, che ringrazio per il lavoro svolto, sarà costante durante tutto l’arco delle feste natalizie, per garantire la sicurezza di turisti e cittadini. Particolarmente significative le azioni di contrasto alla vendita abusiva: il sequestro di materiale senza marchio CE va a tutela dei bambini che si sarebbero potuti trovare fra le mani articoli nocivi o di dubbia provenienza”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

