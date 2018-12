Al Politeama i concerti di Natale dei cori delle scuole primarie poggibonsesi

Lunedì 17 e martedì 18 dicembre, alle 9.30, la rassegna di canti natalizi “Note sotto l’albero” avrà come protagonisti i cori dei bambini delle scuole primarie poggibonsesi. I bambini si esibiranno nei canti natalizi scritti proprio da loro, insieme alle loro maestre, e musicati dai docenti della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi. I concerti sono la conclusione dei laboratori “I valori del Natale”, realizzati dalla Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi nelle scuole primarie poggibonsesi grazie ai fondi Pez del Comune di Poggibonsi.

“Siamo felici di poter accogliere anche quest’anno il Natale con i cori delle bambine e dei bambini delle scuole primarie poggibonsesi - spiega l’assessore alle politiche educative del Comune di Poggibonsi Susanna Salvadori - Come gli scorsi anni il progetto è frutto della collaborazione tra Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi e i Comprensivi 1 e 2 e mette al centro il protagonismo degli studenti nella realizzazione di testi che hanno come obiettivo quello di promuovere la consapevolezza delle emozioni, fondamentale per una formazione anche incentrata sul benessere.”

I concerti di quest’anno presentano delle novità rispetto alle scorse edizioni. Nei testi dei brani in programma, tutti originali, ci sarà spazio per i valori del Natale, ma si parlerà anche di alimentazione, di scuola, scienza, di amicizia e di emozioni. La produzione dei testi delle canzoni ha coinvolto bambini e insegnanti delle classi quarte e quinte, ma i protagonisti dei concerti in programma saranno i bambini delle classi prime seconde e terze. I testi, debitamente modificati e corretti in funzione delle necessità metriche della canzone, sono stai musicati da un pool di musicisti della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi.

“Ringraziamo le maestre per la preziosa collaborazione – Raffaello Pareti direttore della Scuola Pubblica di musica di Poggibonsi- Abbiamo fatto un lavoro impegnativo, ma il risultato è davvero straordinario e invitiamo tutti a partecipare ai concerti. Mi piace rimarcare l’importanza della consegna dei testi per le canzoni dai più grandi ai più piccoli, che carica il contenuto del materiale prodotto di una forte valenza simbolica, facendone un ideale passaggio di consegne. Un bene prezioso da preservare.”

I biglietti sono acquistabili presso le casse del Teatro Politeama, Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi (per informazioni 0577983067 –biglietteria@politeama.info

Fonte: Fondazione E.L.S.A. CultureComuni

