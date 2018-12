Al via la due giorni di "Accendiamo il Natale" nella frazione di Rignano sull'Arno

La due giorni di eventi per "Accendiamo il Natale" è partita oggi, sabato 15 dicembre, all'interno delle iniziative previste per "Aspettando Natale", la manifestazione che raccoglie le iniziative che il Comune di Rignano sull'Arno, assieme alla Proloco, ha organizzato per quest'anno.

Un pubblico numeroso era presente, oggi alle 17, quando è stato acceso l'albero di Natale nel centro di Troghi, alla presenza del Sindaco e di Padre Francesco Focardi: "L'emozione dell'accensione dell'albero e la presenza di tanti cittadini in questa giornata prenatalizia a Troghi riscalda il cuore e mi rende orgoglioso di essere il primo cittadino di questa grande Comunità", le parole del Sindaco Daniele Lorenzini.

Oggi e domani saranno due giorni di festa con le iniziative nel vivo dei festeggiamenti del Natale. Il programma completo su www.comunerignano.it.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno Ufficio stampa

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno