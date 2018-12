AMMPS, la UIL stigmatizza l'operato azienda

Le scriventi OO.SS. pur non avendo proclamato lo sciopero del 13 Dicembre u.s. dei lavoratori AAMPS, stigmatizzano il 'modus operandi' della predetta società AAMPS che ha voluto sterilizzarne gli effetti imponendo un ‘utilizzazione alquanto discutibile dei lavoratoti di AVR per la raccolta dei rifiuti giacenti.

Inoltre queste OO.SS., responsabilmente, hanno sempre profuso il massimo sforzo al fine di realizzare corrette e proficue relazioni industriali nella misura in cui, segnatamente sul servizio porta a porta, si sono fatte promotrici della istituzione di commissioni paritetiche sindacato-azienda per un’analisi dei carichi di lavoro, al fine di renderli equanimi, per una corretta esecuzione delle lavorazioni soprattutto rispettando i più elevati standard di sicurezza.

Inoltre, in una continua ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro e del servizio, hanno proposto un meccanismo premiale con ricadute positive anche in termini di aumenti salariali.

Per quanto precede, nell’alveo della realizzazione del fine primario della tutela degli interessi collettivi e generali di tutto il corpo lavoratori, le scriventi OO.SS. sono convinte che tutto questo non potrà che portare benefici agli stessi lavoratori nonché un miglioramento del servizio offerto all’utenza/cittadinanza di Livorno.

Le stesse non possono esimersi dal rilevare che, loro malgrado, sono stati svolti tavoli di trattativa infruttuosi (56 incontri) e dilatori dove è prevalsa la volontà anche di una certa compagine sindacale di non risolvere i problemi ma di diventarne parte.

Fonte: Ufficio Stampa UIL Toscana

