Il cane antidroga della polizia municipale trova dieci involucri di hashish e marijuana

Continuano i successi di Piper, il primo cane antidroga della Polizia Municipale.

Stamani l’animale, insieme al suo conduttore, stava svolgendo un controllo su viale degli Olmi. In prossimità della fermata della tramvia ha iniziato a dare segnali di aver fiutato qualcosa e infatti l’agente, anche con il supporto di una pattuglia, ha trovato quasi 60 grammi di droga.

In dettaglio si tratta di dieci involucri, in parte sotto le foglie in parte sotto una pietra che delimita un’aiuola, contenenti quasi 48 grammi di hashish e oltre 11 di marijuana. Dall’entrata in servizio, nel marzo scorso, Piper ha permesso il recupero di oltre un chilogrammo di droga, per l’esattezza 1.202 grammi tra hashish e marijuana.

Fonte: Comune di Firenze ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze