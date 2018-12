Coppa Natalina: a Scandicci la gara nazionale di bocce Juniores

Domenica 16 dicembre alcuni dei migliori giovani bocciofili d’Italia si riuniranno a Scandicci, dove andrà in scena la “Coppa Natalina”, organizzata dalla Bocciofila Scandiccese col patrocinio di FIB Toscana e del Comune di Scandicci. La “Natalina” è una classicissima del periodo; si tratta di una storica gara regionale nata alla metà degli anni Settanta che, dopo oltre 40 edizioni, è divenuta competizione nazionale per volontà della società Scandiccese.

A ritrovarsi sulle corsie saranno 15 Under 18, tra cui i toscani Giacomo Cecchi, Michele Mazzoni e Riccardo Mazzoni di Cortona Bocce, Andrea Barbieri e Andrea Pace de La California. Spazio anche a 12 Under 15, provenienti da 6 regioni: a puntare al successo sono i toscani Tommaso Antonelli e Gabriele Lollini di Pieve a Nievole, Andrea Rosella de La California, Gabriele Senserini della Sestese.

A dirigere le gare sarà il sig. Yari Barbato di Pistoia. Mentre nella mattinata gli Under 18 e gli Under 15 si sfideranno nelle eliminatorie per accedere alle finali del pomeriggio, il Bocciodromo Comunale “Tamiro Martelli” di Scandicci si animerà con gli Under 12, che daranno vita a una gara interregionale a squadre. In corsia ci saranno ragazzi proveniente da Lombardia, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci