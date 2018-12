Davide Manca eletto segretario provinciale Pci Pisa

Venerdì 14 dicembre 2018, durante la riunione del Comitato Politico Federale tenutosi a Santa Luce, il PCI ha eletto il suo nuovo segretario provinciale. Davide Manca, classe 1991, originario della Sardegna e studente di psicologia, guiderà il Partito provinciale fino al prossimo Congresso nazionale, previsto per il 2021. Con un passato come rappresentante degli studenti nel suo Liceo e successivamente in Università, già segretario di sezione del PCI a Pisa città, a Manca sono state unanimemente riconosciute le qualità giuste per guidare il PCI in Provincia. Maria Luisa Balisciano, segretaria della sezione di Santa Luce, è stata contestualmente eletta Tesoriera provinciale. Ad entrambi vanno gli auguri di buon lavoro.

Fonte: PCI Pisa – Comitato Politico Federale

Tutte le notizie di Pisa