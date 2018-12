Il sindaco Tesi ribatte a 'Siamo il Ponte': "Sei mesi di intenso lavoro per la nostra giunta"

Spiace constatare come l'associazione Siamo il Ponte voglia mistificare la realtà. Come amministrazione siamo particolarmente soddisfatti: sentiamo che stiamo procedendo in direzione delle questioni più care ai cittadini ed evidentemente la riqualificazione di tre importanti luoghi dimostra purtroppo di non essere così importante per l'Associazione.

Questi primi sei mesi di intenso lavoro per la nostra giunta infatti mettono in cantiere importanti opere per il 2019, che a quanto pare deprimono una minoranza miope e che non ha cuore la nostra comunità.

Nel corso degli incontri appena conclusi e molto partecipati abbiamo parlato ai nostri concittadini dei progetti avviati e di quelli che avvieremo.

Mi riferisco alla Casa della salute, al nuovo mezzo per trasporto dei disabili, all'apertura del ciclodromo ed alla relativa gara di gestione, alle asfaltaure, all'estensione della pubblica illuminazione, ed ancora alla riqualificazione di quella esistente, oltre ai nostri progetti per l'estensione della rete del gas metano, agli interventi sulle scuole sia provenienti dai nostri fondi che da co-finanziamento della Fondazione Caripit.

Infine mi preme ricordare alla minoranza i tre nostri progetti, quali la facciata del municipio, finanziata con 120.000 di risorse proprie , il primo lotto di piazza IV novembre che sarà finanziato con i fondi proveniente dalla Regione Toscana Bando CCN e finanziamento comunale, ed infine Via Giusti il cui finanziamento è previsto nel piano triennale.

Davvero tante cose che abbiamo messo in campo, nonostante una carenza di personale praticamente in tutte le aree, che cercheremo di ridurre nel 2019, con assunzioni e mobilità. Come sempre garantiamo imassimo impegno, lo stesso che abbiamo messo per far rimuovere il cantiere sulla SP Camporcioni, che tanti disagi ha creato alla comunità e agli operatori economici e che ora non è più un problema.

Fonte: Il Sindaco Nicola Tesi

Tutte le notizie di Ponte Buggianese