Inaugurazione sede di CasaPound Pontedera, le reazioni politiche

La politica cittadina al centro di un pomeriggio in pieno clima natalizio. A Pontedera oggi, sabato 15 dicembre, è stata inaugurata in via Manzoni la sede di CasaPound. A pochi passi altro "taglio del nastro" ma di diverso segno. In via Roma è stata anche inaugurata la sede del candidato alle primarie del Partito Democratico Matteo Franconi, attuale assessore della giunta del sindaco Millozzi.

Matteo Arcenni

Con gioia oggi la nostra città ha visto l’apertura di due sedi politiche quella di CasaPpound e quella di Matteo Franconi. Un in bocca al lupo ad entrambi certo che il confronto debba essere democratico e basato sui programmi e sulle idee. Del resto mai come oggi la nostra città e tutta la Valdera ha bisogno di sviluppo e di lavoro.

